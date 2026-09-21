Москва21 сенВести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев уверенно лидирует на выборах главы региона, получив поддержку 65,37% избирателей, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии после обработки почти 90% протоколов, передает ИС "Вести".
На втором месте представитель ЛДПР Евгений Дремов (ЛДПР), у которого в активе 10,87%. Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов.
Шуваев временно исполняет обязанности губернатор с мая 2026 года после отставки Вячеслава Гладкова.