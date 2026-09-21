Шуваев лидирует на выборах главы Белгородской области с 65,37% голосов

Шуваев уверенно лидирует на выборах губернатора Белгородской области с 65,37% Шуваев лидирует на выборах главы Белгородской области с 65,37% голосов

Москва21 сен Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев уверенно лидирует на выборах главы региона, получив поддержку 65,37% избирателей, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии после обработки почти 90% протоколов, передает ИС "Вести".

На втором месте представитель ЛДПР Евгений Дремов (ЛДПР), у которого в активе 10,87%. Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов.

Шуваев временно исполняет обязанности губернатор с мая 2026 года после отставки Вячеслава Гладкова.