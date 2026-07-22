Врио губернатора Шуваев сообщил об отставке главы Шебекинского округа Глава Шебекинского округа Гриднев покидает пост на фоне усиления атак ВСУ

Москва22 июл Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об уходе главы Шебекинского округа Андрея Гриднева с занимаемой должности. Соответствующее заявление он опубликовал в мессенджере MAX.

Уважаемые жители! Глава Шебекинского округа Андрей Николаевич Гриднев покидает свой пост говорится в публикации

Как пояснил Шуваев, решение продиктовано ухудшением оперативной обстановки: округ все чаще подвергается обстрелам и атакам дронов.

Он подчеркнул, что не имеет претензий к работе Гриднева, однако в сложившихся условиях требуется безупречная работа местной власти, от которой зависит безопасность людей.

Шуваев взял ситуацию в округе под личный контроль. Кандидатуру нового главы выберут совместно с депутатами - необходимо найти руководителя, готового эффективно действовать в прифронтовых условиях.