Москва22 июлВести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об уходе главы Шебекинского округа Андрея Гриднева с занимаемой должности. Соответствующее заявление он опубликовал в мессенджере MAX.
Уважаемые жители! Глава Шебекинского округа Андрей Николаевич Гриднев покидает свой постговорится в публикации
Как пояснил Шуваев, решение продиктовано ухудшением оперативной обстановки: округ все чаще подвергается обстрелам и атакам дронов.
Он подчеркнул, что не имеет претензий к работе Гриднева, однако в сложившихся условиях требуется безупречная работа местной власти, от которой зависит безопасность людей.
Шуваев взял ситуацию в округе под личный контроль. Кандидатуру нового главы выберут совместно с депутатами - необходимо найти руководителя, готового эффективно действовать в прифронтовых условиях.