Губернатор Ховалыг: явка в Туве на 18:00 по местному времени составила 80%

Губернатор Тувы рассказал о ходе голосования в регионе Губернатор Ховалыг: явка в Туве на 18:00 по местному времени составила 80%

Москва20 сен Вести.Явка в Республике Тыва по данным на 18:00 (14:00 по мск) по местному времени составила 80%. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал действующий глава региона Владислав Ховалыг, переизбирающийся на новый срок.

Он отметил, что голосование в регионе прошло в спокойной атмосфере, без серьезных нарушений.

Выборы прошли в спокойной деловой атмосфере. Обошлось без эксцессов и значимых нарушений, все ответственные структуры приложили максимум сил, чтобы люди смогли реализовать свое конституционное право - участие в голосовании. По предварительным данным, у нас один из самых высоких результатов - показатель по явкам по стране на 18 часов было 80% сообщил Ховалыг

Глава региона обратил внимание на то, что жители Тувы активно принимают участие в голосовании.

Это говорит о неравнодушии и общественной активности наших земляков добавил он

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Жителям страны предстоит выбрать 450 парламентариев, из которых 225 - по федеральным партийным спискам и еще 225 - по одномандатным округам.