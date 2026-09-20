Москва20 сенВести.Явка в Республике Тыва по данным на 18:00 (14:00 по мск) по местному времени составила 80%. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал действующий глава региона Владислав Ховалыг, переизбирающийся на новый срок.
Он отметил, что голосование в регионе прошло в спокойной атмосфере, без серьезных нарушений.
Выборы прошли в спокойной деловой атмосфере. Обошлось без эксцессов и значимых нарушений, все ответственные структуры приложили максимум сил, чтобы люди смогли реализовать свое конституционное право - участие в голосовании. По предварительным данным, у нас один из самых высоких результатов - показатель по явкам по стране на 18 часов было 80%сообщил Ховалыг
Глава региона обратил внимание на то, что жители Тувы активно принимают участие в голосовании.
Это говорит о неравнодушии и общественной активности наших земляковдобавил он
Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Жителям страны предстоит выбрать 450 парламентариев, из которых 225 - по федеральным партийным спискам и еще 225 - по одномандатным округам.