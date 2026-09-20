Глава Мордовии отметил ответственное отношение жителей республики к выборам Здунов: высокая явка жителей Мордовии на выборах говорит об их ответственности

Москва20 сен Вести.В Республике Мордовия явка на выборах 18-20 сентября была одной из самых высоких в стране, что говорит об ответственном отношении жителей к голосованию. Об этом заявил ИС "Вести" действующий глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Выборы в Госдуму РФ прошли в России с 18 по 20 сентября.

У нас одна из самых высоких явок. Это говорит просто об ответственности людей. Хотя и погода, смотрите какая, и, конечно, и сельхозработы еще оставались, но люди нашли время и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. И, конечно же, меня очень порадовало, что приходили в народных костюмах. В Год единства народов России, объявленный президентом, они приходили, демонстрировали свою связь с людьми, с народом, с предками. Поэтому с таким настроем, конечно, можно работать и любые, даже самые сложные дела решать совместными усилиями сказал Здунов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подведет окончательные итоги выборов подведет не ранее 25 сентября. Об этом сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.