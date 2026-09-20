Москва20 сенВести.В Республике Мордовия явка на выборах 18-20 сентября была одной из самых высоких в стране, что говорит об ответственном отношении жителей к голосованию. Об этом заявил ИС "Вести" действующий глава Республики Мордовия Артем Здунов.
Выборы в Госдуму РФ прошли в России с 18 по 20 сентября.
У нас одна из самых высоких явок. Это говорит просто об ответственности людей. Хотя и погода, смотрите какая, и, конечно, и сельхозработы еще оставались, но люди нашли время и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. И, конечно же, меня очень порадовало, что приходили в народных костюмах. В Год единства народов России, объявленный президентом, они приходили, демонстрировали свою связь с людьми, с народом, с предками. Поэтому с таким настроем, конечно, можно работать и любые, даже самые сложные дела решать совместными усилиямисказал Здунов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подведет окончательные итоги выборов подведет не ранее 25 сентября. Об этом сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.