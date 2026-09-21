Москва21 сен Вести.Жители Мордовии не поддались на провокации в воде выборов, а сотрудники избиркомов сработали четко и профессионально. Об этом заявил ИС "Вести" действующий глава республики Артем Здунов.

Он поблагодарил жителей за то, что они в эти "судьбоносные дни" были вместе с Россией и с республикой.

Изначально наш президент такую установку давал: ни на какие провокации не поддаваться, особенно они, если идут извне по сетям. И я хочу сказать, что наш народ российский, кто проживает в Мордовии, мы очень четко, ясно это все и профессионально сработали. Поэтому большое спасибо всем членам избирательных комиссий, руководителям, они непосредственно отвечали и за порядок, и за безопасность тех, кто приходил на избирательные участки, органам правопорядка. Всем, кто сегодня в эти дни сейчас занимается подсчетом голосов. Работа продолжается. Она очень ответственная. И, конечно, нашим жителям, потому что именно они сейчас, вот в эти судьбоносные дни, я считаю, эти дни действительно очень важными для нашей страны были вместе с Россией, были вместе с нашей республикой пояснил Здунов

Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подведет окончательные итоги выборов подведет не ранее 25 сентября.

Ранее глава Мордовии отметил ответственное отношение жителей республики к выборам.