Алексей Песков рассказал о слаженном избирательном процессе, вопреки рискам Алексей Песков: избирательный процесс идет четко и слаженно, несмотря на риски

Москва20 сен Вести.В условиях беспилотной опасности, информационных рисков избирательный процесс идет четко и слажено. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал сопредседатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алексей Песков.

По его словам, организаторы выборов и наблюдатели действуют в едином ключе – на основе законодательства.

Мы считаем, что, несмотря даже на риски не только информационные, но и фактически угрозы беспилотной, ракетной опасности, мы видим, что и организаторы выборов, и наблюдательский корпус действуют в едином ключе, на основе профессиональных, единых стандартов, все четко знают законодательство. Поэтому даже в этих условиях избирательный процесс идет четко, слаженно сказал Песков

Он отметил, что слаженность избирательного процесса – фактор, который позволяет избирателю принять решение в пользу того, чтобы проголосовать на выборах.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что попытки сорвать выборы в Госдуму РФ девятого созыва полностью провалились.