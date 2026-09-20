Щукин заявил, что выборы в Дагестане прошли спокойно и организованно

Щукин: выборы в Дагестане прошли спокойно Щукин заявил, что выборы в Дагестане прошли спокойно и организованно

Москва20 сен Вести.Выборы в Дагестане прошли спокойно и организованно. Об этом рассказал врио главы региона Федор Щукин.

Он отметил высокую явку избирателей, которая, по предварительным данным, составила 87%.

Выборы в республике прошли спокойно и организованно. Дагестанцы избирали депутатов Государственной думы и Народного собрания, формировали органы местного самоуправления написал Щукин в Telegram-канале

По его словам, высокая явка показывает, что жители региона делают выбор осознанно и думают о будущем родного края.

Глава Республики Мордовия Артем Здунов накануне также отметил ответственное отношение жителей республики к выборам.

Выборы в Госдуму РФ прошли в России с 18 по 20 сентября.