Москва20 сенВести.Выборы в Дагестане прошли спокойно и организованно. Об этом рассказал врио главы региона Федор Щукин.
Он отметил высокую явку избирателей, которая, по предварительным данным, составила 87%.
Выборы в республике прошли спокойно и организованно. Дагестанцы избирали депутатов Государственной думы и Народного собрания, формировали органы местного самоуправлениянаписал Щукин в Telegram-канале
По его словам, высокая явка показывает, что жители региона делают выбор осознанно и думают о будущем родного края.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов накануне также отметил ответственное отношение жителей республики к выборам.
Выборы в Госдуму РФ прошли в России с 18 по 20 сентября.