Здунов: планомерно занимаемся ремонтом и социальной сферой Глава Мордовии рассказал о работах по благоустройству и соцподдержке жителей

Москва21 сен Вести.Власти Мордовии планомерно работают над обновлением инфраструктуры, а также решают вопросы социальной поддержки населения. Об этом рассказал ИС "Вести" действующий глава республики Артем Здунов.

По его словам, местные власти стремятся удовлетворять потребности жителей, которым необходимы качественные дороги, чистые дворы, работающие без перебоев коммуникации.

Всех интересует качество жизни: дворы, дороги, зарплата, где будут учиться дети, чистота… Особенно, конечно, это касается территорий, где очень давно не было ремонта, где изнашиваются подземные коммуникации, поэтому мы этими вопросами занимаемся очень планомерно. Вы знаете, я обращаюсь к высшему руководству страны, чтобы привлечь значительные ресурсы, это очень дорого, чтобы республика зарабатывала больше. Наши предприятия, конечно, уверенный рост показывают в последние годы, и в производственном секторе, я говорил уже неоднократно… Меня волнует социальная сфера. Нам надо поддержать учителей, врачей. Хотя, мы сейчас начали давать квартиры тем, кто рожает отметил Здунов

Глава Мордовии добавил, что в республике еще очень много работы по улучшения жизни.

Здунов также поблагодарил жителей республики за то, что не поддались на провокации в ходе выборов.