Москва19 авг Вести.Севастополь выполнит намеченный на этот год план работы по национальным проектам, несмотря на ряд проблем и сложностей, которые испытывает город из-за близости к фронту, заявил в интервью ИС "Вести" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, логистика в данный момент усложнена, но работы идут.

Мы сейчас по всем показателям работу не остановили. Это, конечно же, просто связано с инфраструктурными вещами - те же дороги, коммунальная инфраструктура, благоустройство. Конечно, логистика сейчас очень сильно все усложнила, но тем не менее постарались заранее завезти материалы, которые необходимы, работы идут. Я думаю, что весь план, который мы наметили в этом году, будет выполнен - возможно, с незначительными отклонениями сказал Развожаев

Отдельные имеющиеся проблемы он назвал "нюансами".

Есть ряд, конечно, проблем с такими показателями, как обеспечение, скажем, дополнительного образования, потому что немногие мероприятия сейчас можно провести, в том числе и на открытом воздухе и так далее. Но это все нюансы. Тем не менее в целом город живет, развивается и национальные стратегические задачи выполняет сказал губернатор Севастополя

По его словам, имеет значение грамотное управление финансовыми ресурсами.

Здесь очень важно вовремя перераспределить финансы. Мы понимаем, где есть сложности, где произвести соответствующие корректировки, передвинуть на другие периоды и, наоборот, вложить деньги туда, где сейчас наиболее актуально, в том числе, например, если говорить про коммунальную инфраструктуру, это вопрос ее большей устойчивости. Этим, собственно, мы сейчас вместе с правительством, с Минстроем, с курирующим нас вице-премьером [Маратом] Хуснуллиным занимаемся очень активно сообщил Развожаев

Ранее в среду Развожаев сообщал о ликвидации минувшей ночью в небе над Севастополем 13 вражеских беспилотников.