Развожаев: проблемы с логистикой затронули все отрасли Севастополя

Развожаев: стоит задача справиться с логистикой, трудности бьют по всем отраслям Развожаев: проблемы с логистикой затронули все отрасли Севастополя

Москва19 авг Вести.Проблемы с логистикой из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь бьют по всем отраслям сразу. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатору был задан вопрос о том, по каким отраслям проблемы с логистикой бьют сильнее всего.

Вы понимаете, что логистика бьет по всем отраслям одновременно. Поэтому сейчас [стоит] задача с этой логистикой справиться сказал Развожаев

Также губернатор Севастополя подчеркнул: несмотря на близость к фронту, город живет, развивается и выполняет национальные стратегические задачи.