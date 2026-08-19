Москва19 авгВести.Проблемы с логистикой из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь бьют по всем отраслям сразу. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатору был задан вопрос о том, по каким отраслям проблемы с логистикой бьют сильнее всего.
Вы понимаете, что логистика бьет по всем отраслям одновременно. Поэтому сейчас [стоит] задача с этой логистикой справитьсясказал Развожаев
Также губернатор Севастополя подчеркнул: несмотря на близость к фронту, город живет, развивается и выполняет национальные стратегические задачи.