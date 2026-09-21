Действующий глава Тувы лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

На выборах главы Тувы лидирует Владислав Ховалыг с 94,65% голосов Действующий глава Тувы лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Москва21 сен Вести.Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг лидирует на выборах руководителя региона. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 90% протоколов, передает ИС "Вести".

По предварительным итогам голосования, Ховалыг занимает первое место, набирая 94,65% голосов.

На втором месте Артыш Иргит ("Новые люди") — 1,82%, за ним следует Лодой-Дамба Куулар (КПРФ) — 1,53%. Замыкают список Егор Чистяков (ЛДПР) — 0,97%, а также Азиат Чанзан ("Справедливая Россия") — 0,97%.

Владислав Ховалыг баллотировался от партии "Единая Россия".

В 2021 году на выборах главы республики он победил с результатом 86,81%.