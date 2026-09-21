Москва21 сенВести.Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг лидирует на выборах руководителя региона. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 90% протоколов, передает ИС "Вести".
По предварительным итогам голосования, Ховалыг занимает первое место, набирая 94,65% голосов.
На втором месте Артыш Иргит ("Новые люди") — 1,82%, за ним следует Лодой-Дамба Куулар (КПРФ) — 1,53%. Замыкают список Егор Чистяков (ЛДПР) — 0,97%, а также Азиат Чанзан ("Справедливая Россия") — 0,97%.
Владислав Ховалыг баллотировался от партии "Единая Россия".
В 2021 году на выборах главы республики он победил с результатом 86,81%.