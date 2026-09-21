Москва21 сен Вести.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, который баллотируется на выборах главы региона от КПРФ, значительно опережает своих конкурентов по избирательной кампании, набирая 76,50% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 71,2% протоколов, передает ИС "Вести".

Ни один из соперников действующего главы региона не смог заручиться поддержкой более 10% избирателей.

Согласно данным ЦИК, явка на выборах в Ульяновской области на 18.00 местного времени 20 сентября составила 65,19%.