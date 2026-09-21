Москва21 сенВести.Бывший губернатор Ярославской области и депутат нижней палаты российского парламента восьмого созыва Анатолий Лисицын, баллотирующийся в Госдуму в качестве самовыдвиженца, побеждает в одномандатном избирательном округе №193 после обработки почти 99% протоколов.
Согласно данным областного избиркома, в его поддержку проголосовали 33,37% избирателей, передает ИС "Вести".
Второе место занимает кандидат от КПРФ Елена Кузнецова с результатом 18,58% голосов, третье – представитель партии "Новые люди" Анна Скрозникова с 17,49%.