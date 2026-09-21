Москва21 сенВести.Министр молодежной политики и спорта Республики Алтай, участник СВО Александр Суразов, баллотирующийся на выборах в Государственную думу от партии "Единая Россия" в одномандатном избирательном округе №2, побеждает в избирательной кампании. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 100% протоколов, передает ИС "Вести".
В поддержку Суразова проголосовали 49,17% голосов избирателей.
Второе место у первого секретаря усть-канского райкома КПРФ Аржана Бакрасова (20,87%), третье – у представителя партии "Новые люди" Айрата Бакрасова (6,87%).