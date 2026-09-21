На выборах в Госдуму в Республике Алтай побеждает участник СВО Суразов

Участник СВО Суразов побеждает на выборах в Госдуму в Республике Алтай На выборах в Госдуму в Республике Алтай побеждает участник СВО Суразов

Москва21 сен Вести.Министр молодежной политики и спорта Республики Алтай, участник СВО Александр Суразов, баллотирующийся на выборах в Государственную думу от партии "Единая Россия" в одномандатном избирательном округе №2, побеждает в избирательной кампании. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 100% протоколов, передает ИС "Вести".

В поддержку Суразова проголосовали 49,17% голосов избирателей.

Второе место у первого секретаря усть-канского райкома КПРФ Аржана Бакрасова (20,87%), третье – у представителя партии "Новые люди" Айрата Бакрасова (6,87%).