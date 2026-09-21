Кандидат "Единой России" лидирует на выборах в Госдуму в ЕАО

Башанкаев лидирует на выборах в Госдуму в ЕАО, он набрал 55,57% голосов Кандидат "Единой России" лидирует на выборах в Госдуму в ЕАО

Москва21 сен Вести.Бадма Башанкаев лидирует на выборах в Государственную думу в Еврейской автономной области по одномандатным округам после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК РФ, передает ИС "Вести".

За кандидата от партии "Единая Россия" проголосовало 55,57% избирателей. Следом идут кандидат от КПРФ Евгений Конопаткин (15,01%) и Татьяна Слуцкая от ЛДПР (9,14%).

Бадма Башанкаев – российский хирург и государственный деятель. С 2025 года он является федеральным координатором направления "Здоровье человека" народной программы "Единой России".