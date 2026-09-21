Кандидаты от "Единой России" лидируют на выборах во всех 16 округах в Москве

Стали известны предварительные итоги выборов в ГД по всем округам в Москве Кандидаты от "Единой России" лидируют на выборах во всех 16 округах в Москве

Москва21 сен Вести.Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют во всех 16 одномандатных избирательных округах Москвы на выборах в Государственную думу девятого созыва.

Соответствующие данные опубликованы на экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, передает ТАСС.

Данные предварительные — идет подсчет … Распределение мандатов: "Единая Россия" — 100% следует из информации на экране

Предварительно определены лидирующие кандидаты в следующих избирательных округах: №195 — Владислав Гусев; №196 — Евгений Попов; №197 — Эльдар Шарипов; №198 — Петр Толстой; №199 — Александр Шелковой; №200 — Светлана Разворотнева; №201 — Дмитрий Саблин; №202 — Евгений Нифантьев; №203 — Эдуард Шонов; №204 — Владислав Третьяк; №205 — Эдуард Казымов; №206 — Александр Асафов; №207 — Олег Леонов; №208 — Дмитрий Назаров; №209 — Роман Романенко; №210 — Евгений Андриенко.

Согласно первым результатам, каждый из названных кандидатов в депутаты предварительно набрал от 35% до 54% голосов избирателей. В ходе подсчета учитывались данные как электронных, так и бумажных бюллетеней.

Ранее стало известно, что, согласно предварительным данным Центризбиркома России, в Государственную думу проходят пять политических сил, которые преодолели пятипроцентный барьер, — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия".