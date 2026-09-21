Володин лидирует на выборах в ГД по округу после обработки более 10% протоколов

Спикер Госдумы Володин лидирует на выборах в одномандатном округе Володин лидирует на выборах в ГД по округу после обработки более 10% протоколов

Москва21 сен Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин лидирует в Саратовском одномандатном округе №164 с результатом 90,74% голосов после обработки 10,28% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных с ними выборов стартовало 18 сентября и завершилось 20 сентября.

На территории России все избирательные участки закрылись в воскресенье в 21.00 по московскому времени.

По данным Центризбиркома, на момент закрытия всех участков явка составляла 56,66%.

Окончательные итоги выборов ЦИК подведет не раньше пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

В рамках единого дня голосования 2026 года будут замещены более 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.