Цыденов: на выборах в Бурятии побеждает Герой России Дашибал Мункожаргалов набрал 50,6% голосов на выборах в Бурятии

Москва21 сен Вести.Герой России Дашибал Мункожаргалов побеждает на выборах депутатов в Государственную думу в Бурятии. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, окончательные итоги голосования пока не подведены, однако результаты уже впечатляют: явка на выборах в республике заметно выросла - с 45% в 2021 году до 49,7% в 2026 году.

Наш кандидат в депутаты, Герой России Дашибал Мункожаргалов из шести кандидатов, шедших на выборы, набрал 50,6%, что на 13% больше, чем в 2021 году набрал Дамдинцурунов отметил Цыденов в мессенджере МАХ

Цыденов поблагодарил всех тех, кто пришел на избирательные участки и поддержал "Единую Россию". Правящая партия набрала 51,1% голосов.