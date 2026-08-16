Москва16 авгВести.Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" рассказал, что испытывает огромную гордость за земляков, которые находятся на фронте.
Огромная гордость за наших ребят. Если уж ребята там, на передовой, так себя показывают, то мы здесь, в тылу, не должны их подвести и должны быть их достойнысказал Цыденов
На прошедшей неделе президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Улан-Удэ встретился с Алексеем Цыденовым. Также глава государства посетил Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.