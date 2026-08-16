Цыденов рассказал, что гордится воюющими на передовой бойцами из Бурятии Глава Бурятии Цыденов заявил, что гордится земляками, воюющими на фронте

Москва16 авг Вести.Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" рассказал, что испытывает огромную гордость за земляков, которые находятся на фронте.

Огромная гордость за наших ребят. Если уж ребята там, на передовой, так себя показывают, то мы здесь, в тылу, не должны их подвести и должны быть их достойны сказал Цыденов

На прошедшей неделе президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Улан-Удэ встретился с Алексеем Цыденовым. Также глава государства посетил Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.