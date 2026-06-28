Глава Бурятии Цыденов назвал выборы в Госдуму проверкой на сплоченность Глава Бурятии Цыденов: выборы в Госдуму являются проверкой стойкости и единства

Москва28 июн Вести.Предстоящие выборы в Госдуму станут проверкой страны на сплоченность и внутреннюю силу, заявил ИС "Вести" глава Бурятии — председатель правительства республики, секретарь бурятского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Цыденов.

В воскресенье проходит первый этап предвыборного съезда партии.

По его словам, "Единая Россия" выступает той самой силой, которая помогает людям почувствовать себя частью единого целого.

Осенью голосование будет не столько даже за Думу или за партию, сколько голосование за страну. Это проверка страны на стойкость и единство, и сегодня эта консолидация общества, сила народа — она как раз в единстве считает Цыденов

Глава региона отметил, что преодолеть нынешние трудности удастся в любом случае, но, действуя сообща, Россия добьется цели гораздо быстрее и с меньшими потерями.