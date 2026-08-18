Москва18 авг Вести.Движение по развитию буддизма сегодня особенно востребовано на фоне напряженной мировой обстановки. Об этом заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в беседе с ИС "Вести" на полях Международного буддийского форума "Буддизм в диалоге культур: будущее человечества" в Туве.

Форум собрал глав ряда российских регионов, известных религиозных деятелей, ученых, дипломатов и экспертов из нескольких десятков стран.

Сегодня движение по развитию буддизма, по взаимодействию государства и буддийских учений, буддийской философии особенно востребовано, поскольку буддизм — религия спокойная, созидательная, и на фоне определенной напряженности люди все равно ищут такие гавани для души отметил Цыденов

По его словам, форум создает платформу для общения не только между регионами России, где исповедуют буддизм, но и странами, где буддизм является традиционной религией.

У нас в России пять таких регионов представлены: [Республика] Тыва, Бурятия, Калмыкия, Забайкальский край, Иркутская область… Более того, если сложить ВВП стран, где буддизм является традиционной религией, то это больше 50% ВВП планеты добавил он

В прошлом году Международный буддийский форум прошел в Калмыкии.