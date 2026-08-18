Москва18 авг Вести.Проходящий в Кызыле IV Международный буддийский форум "Буддизм в диалоге культур: будущее человечества" — прежде всего цивилизационное послание о том, что нужно уметь разговаривать и уважать мнение друг друга. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политолог, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По мнению политолога, это один из крупнейших в мире гуманитарных форумов.

Он не только о буддизме, он прежде всего о тех ценностях, которые несут в себе традиционные духовные учения. Это в том числе и терпение, уверенность в себе, уважение к государству, уважение к людям. И, собственно говоря, мы не столько обсуждаем вопросы буддизма, сколько вопросы взаимодействия между людьми. Вот поэтому он и важен. Важен еще в том плане, что мы учим людей даже в очень сложной критической ситуации оставаться людьми по отношению друг к другу сказал Маслов

Международный буддийский форум политолог назвал цивилизационным посланием.

Прежде всего, буддийский форум — это именно цивилизационное послание. Послание, что надо уметь разговаривать друг с другом, надо уважать мнение друг друга. Ведь на самом деле на этом форуме мы собираем самых разных людей из самых разных буддийских общин — это и китайские, и индийские, и шри-ланкийские, и непальские, и так далее. Они принадлежат разным течениям, но они же могут находить между собой общий язык. Почему страны не могут находить между собой общий язык? В этом — наше послание объяснил политолог

Россия, по словам Маслова, уже стала площадкой-проводником между Востоком и Западом, но при этом не противопоставляет себя никому.

Самое главное, что Россия, становясь площадкой, не пытается дружить против каких-то других стран. Она не отграничивает себя от других, а, наоборот, приглашает. Неслучайно, например, наш форум собирает людей из стран, которые, казалось бы, и не буддийские — например, из Бразилии, из Испании, из других стран, из Африки очень много буддистов. То есть мы как раз предложили нормальный форум общения. Кстати говоря, год от года форум резко растет — вот IV форум, по сути дела, по представительству иностранных делегаций самый большой. Я думаю, что V форум будет еще больше, он будет уже в известной степени юбилейным, и у нас там есть несколько интересных задумок добавил Маслов

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг ранее отметил в интервью ИС "Вести": в регионе рады принимать IV Международный буддийский форум и надеются, что одним из его результатов станет рост узнаваемости Тувы и паломнического туризма.