Москва2 окт Вести.Формирование устойчивого миропорядка — длительный процесс, который возможен только при условии принятия всеми странами ответственности за свои действия и общее будущее. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор дипломатической академии МГИМО МИД России Владимир Аватков.

Он отметил, что формирование архитектуры глобального мироустройства является длительным историческим процессом и требует значительного временного отрезка, сопоставимого с человеческой жизнью.

Выстраивание модели будущего миропорядка — это всегда очень долгий процесс. И модель эту можно построить только на основе одного главного принципа — ответственность. Ответственность за свою страну, за свои интересы, за свои ценности, ответственность за судьбы мира. В чем ключевая проблема там сейчас? Отсутствие ответственности. И это отсутствие ответственности толкает мир к ужасному кризису, который может еще дальше и больше усугубляться. Важно реалистично оценивать риски, и мы эту модель выстраиваем для себя, но готовы выстраивать ее вместе с другими странами. Мы всегда были за созидательную энергию заявил Аватков

Ранее резидент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответственность за общее будущее человечества лежит на всех без исключения. По его словам, это не отвлеченный призыв, а конкретная задача, от решения которой зависит само выживание цивилизации.