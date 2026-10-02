Путин: реформа ООН возможна, но нужно договориться о направлениях Путин: для реформы ООН нужна договоренность о направлениях

Москва2 окт Вести.Организация Объединенных Наций (ООН) может быть реформирована при условии широкого консенсуса и договоренности о направлениях, которые могли бы быть реализуемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что без договоренности о направлениях реформа ООН будет малоэффективна.

Реформа ООН возможна только при широком консенсусе. Можно искать различные способы решения этой проблемы, можно провести конференцию. Но она мало что даст, если предварительно не нащупать, не договориться о тех направлениях, которые могли бы быть реализованы сказал глава государства

Он также отметил, что существуют различные способы исполнения решений ООН. В том числе, с применением оружия. По словам президента, очень важно, чтобы такие решения были санкционированы Совбезом ООН и не принимались в одностороннем порядке.

Путин добавил, что в наличии у постоянных членов ООН права вето есть смысл, поскольку оно предотвращает перерастание конфликтов между крупнейшими военными державами в горячую фазу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал свои предложения по реформированию ООН. В частности, он выступил за отмену права вето в Совбезе ООН и введение принципа избирательности его членов.