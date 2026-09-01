Москва1 сен Вести.Страны - члены ООН должны предпринять шаги для наращивания эффективности организации, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате ШОС+ в Бишкеке.

Потенциал ООН <...> далеко не раскрыт. Важно приложить усилия, чтобы <....> расширить представительство ее органов, в том числе в Совете безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока. В целом адаптировать к меняющимся реалиям, фундаментальным изменением в глобальной политике и экономике подчеркнул российский лидер

Путин отметил, что Россию не все удовлетворяет в деятельности всемирной организации, и так было всегда. Несмотря на это, ООН должна оставаться главным механизмом согласования интересов, а ее Устав - ключевым источником международного права.

Без сомнения Организации Объединенных Наций принадлежит и в будущем должна принадлежать центральная роль в мировых делах заявил президент РФ

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества собрались накануне в Бишкеке. Всего у Путина запланированы девять двусторонних встреч, четыре из которых он провел в понедельник, в том числе с председателем КНР и премьером Индии, а также с лидерами Узбекистана и Казахстана.