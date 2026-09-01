Путин отметил наличие недочетов в работе ООН с самого момента ее создания

Путин: недочеты в работе ООН были всегда, с момента ее создания Путин отметил наличие недочетов в работе ООН с самого момента ее создания

Москва1 сен Вести.Не все в работе ООН удовлетворяет Москву, однако так было практически с момента создания организации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате ШОС+.

По его словам, не все решения ООН приносят пользу Москве.

Наверное, не все, не всегда в работе ООН нам нравится… Так было всегда, практически с момента ее создания сказал Путин

Ранее Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 25 лет окрепла и превратилась во влиятельный центр многополярного мира.

31 августа Путин прибыл в Киргизию с рабочим визитом, в том числе для участия в саммите ШОС. Основное заседание Совета глав государств проходит 1 сентября в Бишкеке.