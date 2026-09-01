Москва1 сенВести.Не все в работе ООН удовлетворяет Москву, однако так было практически с момента создания организации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате ШОС+.
По его словам, не все решения ООН приносят пользу Москве.
Наверное, не все, не всегда в работе ООН нам нравится… Так было всегда, практически с момента ее созданиясказал Путин
Ранее Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 25 лет окрепла и превратилась во влиятельный центр многополярного мира.
31 августа Путин прибыл в Киргизию с рабочим визитом, в том числе для участия в саммите ШОС. Основное заседание Совета глав государств проходит 1 сентября в Бишкеке.