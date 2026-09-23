Москва23 сен Вести.Назрела необходимость реформирования институтов ООН, чтобы привести их правила в соответствие с интересами государств, большинство из которых не участвовали в создании правил организации. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИСКРАН Артур Демчук.

Большинство стран мира не участвовали в создании правил и процедур ООН, которые действуют. Поэтому, естественно, назрела необходимость реформирования этих институтов, приведения правил в соответствие с интересами большинства мирового, в соответствии с интересами почти двухсот государств, которые сейчас существуют в мире. То есть необходимо задуматься о реформе ООН, в том числе об увеличении именно представительства тех регионов, которые не были по сути представлены в ООН при создании организации, то есть Африки, например, увеличении представительства Латинской Америки в Совете Безопасности, стран Азии заявил Демчук

Эксперт отметил, что одной из главных тем для обсуждения в случае проведения таких реформ станет вопрос о праве вето.

Другое дело, что одним из серьезных пунктов-разногласий, таким камнем преткновения будет право вето, которое сейчас существует у пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Если же туда будут введены, например, еще какие-то постоянные члены, например, представители Африки в качестве постоянного члена, либо представители Латинской Америки там и Азии, то, естественно, возникнет вопрос: давать ли им это право вето или оставить все-таки только пять стран, которые обладают правом вето? Понятно, что эти пять стран от своего права вето не откажутся, потому что это, собственно, средство защиты их интересов и блокирования решений, которые им абсолютно невыгодны добавил Демчук

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о предложениях по реформированию ООН. В частности, он выступает за отмену права вето в Совете Безопасности и введение принципа избирательности его членов.