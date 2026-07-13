Москва13 июл Вести.НАТО — это классический пример бюрократической структуры, которая многое пережила и еще способна переживать дальше, пока у нее не закончится ресурс.

Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН им. академика Г. А. Арбатова Артур Демчук

По его мнению, созданная в 1949 году НАТО [Организация Североатлантического договора, англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO] давно должна была распасться, но вместо этого превратилась в фабрику по производству угроз.

30 лет, конечно, ни Европейский Союз, ни НАТО не протянут. Но, может быть, в каком-то виде там останется, потому что понятно, что созданы структуры были очень давно. Та же НАТО была создана почти 80 лет назад. Понятно, что НАТО могло и должно было, наверное, распуститься, когда распустился Варшавский договор, но они придумывают себе новые и новые угрозы, как-то чем-то себя занимают. Поэтому, конечно, как структура останется. Другое дело, что вопрос в том, насколько хватит действительно у нее ресурсов. И вот как раз здесь вся надежда на результаты новых президентских выборов во Франции и в других европейских странах. Есть вероятность, что на смену вот этим радикальным русофобским политикам придут более умеренные, которые, если не резко, то по крайней мере, будут постепенно пересматривать политику рассказал Демчук

Ранее он предположил, что целью организации саммита НАТО было создание условий, исключающих вынос существующих межгосударственных противоречий в публичную плоскость, чтобы сохранить видимость единства альянса. По его мнению, этот саммит был больше о деньгах, чем об урегулировании военных конфликтов.