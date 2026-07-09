Политолог рассказал о главной теме, обсуждаемой членами НАТО на саммите Политолог Демчук: саммит НАТО был больше о деньгах, чем о политике

Москва9 июл Вести.Целью организации саммита НАТО было создание условий, исключающих вынос существующих межгосударственных противоречий в публичную плоскость, чтобы сохранить видимость единства альянса. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН им. академика Г.А. Арбатова Артур Демчук.

По его мнению, формат саммита НАТО был выстроен с расчетом на то, чтобы сфокусироваться на общих целях, оставив имеющиеся разногласия для обсуждения в закрытом режиме.

Саммит задумывался так, чтобы минимизировать возможность вынести ссоры из избы, вынести на публично те конфликты и разногласия, которые есть между странами НАТО. Этот саммит был больше о деньгах. О деньгах [президенту США Дональду] Трампу отчитались, что новые военные заказы дадут Америке, о том, что в США будет создано 200 000 рабочих мест, чтобы он вернулся из Анкары в Вашингтон и сказал: "Посмотрите, я добился новых рабочих мест! - 200 000". В Америке безработица сократится, а деньги будут идти от НАТО фактически из Европы рассказал политолог

Он подчеркнул, что ключевым аспектом политического анализа является не столько содержание итоговой декларации саммита НАТО, сколько те вопросы, которые намеренно остались за рамками документа.

В этой декларации ни слова о том, что они призывают к прекращению конфликта на Украине по линии соприкосновения. Нет ни слова о том, что миротворцы быть размещены на Украине после конфликта как гарантии безопасности Украины. То есть даже про Украину в НАТО нет ни слова. И самое главное — ни слова о приеме Украины в НАТО. Это значит, что это просто проигнорировали разъяснил Демчук

Ранее сообщалось, что в декларации упоминаются обязательства о предоставлении Киеву финансовой помощи в 2026-2027 годах. В текущем году страны альянса выделят Украине 70 млрд евро на военную технику, помощь и программы обучения, в следующем – обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне. Кроме того, в документе имеются расплывчатые формулировки, согласно которым Украина "вносит вклад в трансатлантическую безопасность". Однако в ней нет упоминания о возможности принятия Украины в альянс, следует из документа.