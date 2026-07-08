Москва8 июл Вести.На саммите НАТО в Анкаре не будет никаких дискуссий, а только подписание документов.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” заявил военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

Он объяснил, что дискуссии мероприятие не предполагает, а все, что требовалось подписать заранее завизировано.

Если говорить о саммите НАТО, то давайте, знаете, начнем с чего обсуждать этот вопрос. Ну, когда собираются 30 глав государств, да всего на два дня, там, естественно, какой-либо дискуссии не предполагается, потому что ее и невозможно в таком составе вести. Тут вдвоем-втроем-то иногда дело до драки доходит, а уж когда 30 собираются. Поэтому все документы, все документы по этому саммиту, они были подготовлены заранее, они были завизированы, они были согласованы, и на этом саммите ожидается всего лишь их подписание. И я думаю, никаких разногласий не будет, поскольку процесс визирования документов он уже давно прошел заявил Ходаренок

Ранее сообщалось, что НАТО собирается заключить многомиллиардные военные контракты на саммите в Анкаре. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. По его словам, страны Североатлантического альянса планируют "показать, как они инвестируют в оборону, перебалансируют собственную безопасность и укрепляют промышленную базу".