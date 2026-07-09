Сардарян констатирует: на саммите НАТО о мире на Украине не прозвучало ни слова Сардарян заявил об отсутствии на саммите НАТО дискуссий о мире на Украине

Москва9 июл Вести.Вопрос урегулирования ситуации на Украине не входил в число обсуждаемых тем повестки в ходе саммита НАТО. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

Он проанализировал, что риторика саммита НАТО была далека от миротворческой — тема прекращения боевых действий на Украине даже не была затронута ни одной из стран альянса.

Ни один представитель ни одной страны не сказал ничего о возможности или надежде на то, чтобы найти путь к миру, стабильности, безопасности как на Украине, так и в целом. Каждый из выступавших говорил о том, что это очень хорошо, что мы готовимся к войне с Россией. Вот в конечном счете это все сводилось только к одному этому единственному тезису: что мы выделяем больше денег на войну с Россией, что мы выделяем больше средств на производство оружия, что денег мало, надо призывать мужчин и женщин, экипировать их для того, чтобы они воевали с Россией. Ни одного другого тезиса я там ни от одного представителя государства не услышал рассказал Сардарян

По его мнению, это вызвано одним фактом - продвижением российских войск в зоне проведения спецоперации.

Мы наступаем - освободили Константиновку, дальше открывается путь уже на Славянск, Краматорск. То есть все очевидно, что мы наступаем, ни один сантиметр квадратный нашей территории до начала СВО не находится под контролем украинцев. Очевидно, что на поле боя вся инициатива принадлежит нам. Поэтому сейчас, как они думают, складывается возможность для того, чтобы что-то поменять на поле боя заявил Сардарян

Ранее сообщалось, что Саммит НАТО в Анкаре завершился принятием итоговой декларации, состоящей всего из шести параграфов. В документе, опубликованном на сайте блока, Россия названа долгосрочной угрозой, а Украине обещана помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что безответственные решения, принятые на саммите НАТО в Анкаре, могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир.