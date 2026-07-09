Москва9 июл Вести.Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН им. академика Г.А. Арбатова Артур Демчук.

Есть оптимистичные сигналы о том, что все-таки мир может вернуться к нормальности. То, что депутат Польши рвет "бандеровский" флаг и ее при этом не стаскивают с трибуны, не отключают микрофон, не говорят, что ей не место в парламенте – это первое. Во Франции Марин Ле Пен разрешили участвовать в президентских выборах. Оказывается, все те обвинения были не очень-то обоснованны. Понятно, там ей какой-то браслет сохранили, за ней будут наблюдать, но сам факт того, что можно участвовать в президентских выборах, это уже о чем-то говорит – это второе. И третья хорошая новость – это то, что Международный Олимпийский комитет все-таки возвращает российских спортсменов к соревнованиям с российским флагом, с российским гимном. Надо отметить, что это очень большая победа дипломатии и министра спорта Михаила Дегтярева. Поэтому надеемся, что здравый смысл пробивает себе дорогу, здравый смысл победит и победа будет за нами заявил Демчук

Ранее депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала о том, что для того, чтобы российским спортсменам вернуть квоты к летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году и зимним Играм во Франции в 2030 году, им нужно участвовать во всех доступных соревнованиях, а российским спортивным федерациям проводить работу с зарубежными коллегами.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Журова объяснила, что теперь международные спортивные федерации обязаны обеспечить участие российских спортсменов в отборочных соревнованиях.