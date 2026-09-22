Москва22 сен Вести.Россия выступает за реформирование и расширение Совбеза ООН, однако считает необходимым сохранить институт постоянных членов и их право вето. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменить право вето в СБ и перейти от постоянного членства к ротационному принципу.

По словам Пескова, состав постоянных членов Совета Безопасности необходимо расширить, поскольку ряд государств и межгосударственных объединений должны получить возможность быть представленными в этом органе. При этом Москва не поддерживает отказ от существующего института постоянного членства.

Мы считаем, что и этот институт постоянных членов Совбеза, а также право вето являются очень важным элементом для всей структуры Организации Объединенных Наций сказал Песков

Он добавил, что Россия сохраняет приверженность этому принципу.