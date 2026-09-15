Москва15 сен Вести.Россия продолжит отстаивать позицию о неразмещении любых видов вооружений в космосе и рассчитывает на широкую международную консолидацию в пользу его полной демилитаризации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что космическое пространство должно оставаться свободным от оружия. Это заявление прозвучало в ответ на слова министра ВВС США Троя Мейнка, который ранее сообщил о наличии у Соединенных Штатов орбитальных систем вооружения для контроля космического пространства и защиты американских войск.