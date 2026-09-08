Песков: космос должен быть пространством сотрудничества, а не споров

Песков прокомментировал слова Трампа о принадлежности Луны США Песков: космос должен быть пространством сотрудничества, а не споров

Москва8 сен Вести.Космос должен оставаться пространством, в котором страны могли бы всячески сотрудничать друг с другом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге с журналистами он отметил, что споров на эту тему стоит избегать.

Космос должен быть площадкой для взаимного сотрудничества и взаимного диалога, а не площадкой для конфронтации сказал Песков

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США. Американский лидер опубликовал фото спутника Земли с громкой подписью.