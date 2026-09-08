Москва8 сенВести.Космос должен оставаться пространством, в котором страны могли бы всячески сотрудничать друг с другом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге с журналистами он отметил, что споров на эту тему стоит избегать.
Космос должен быть площадкой для взаимного сотрудничества и взаимного диалога, а не площадкой для конфронтациисказал Песков
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США. Американский лидер опубликовал фото спутника Земли с громкой подписью.