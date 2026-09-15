Эксперт Кимбалл: США могут начать гонку вооружений, заявляя об оружии в космосе

Эксперт рассказал, к чему могут привести заявления США об оружии в космосе Эксперт Кимбалл: США могут начать гонку вооружений, заявляя об оружии в космосе

Москва15 сен Вести.Утверждения о наличии у США оружия на орбите способны спровоцировать гонку вооружений. Таким мнением поделился исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Вашингтон должен немедленно начать двусторонние переговоры по контролю над вооружениями с Москвой, а также с Пекином.

Объявление о наличии у США возможностей для контроля космического пространства непосредственно на орбите может побудить Россию и Китай ускорить развитие собственных военных средств в космосе и наземных систем, способных уничтожать орбитальные спутники сказал Кимбалл

Накануне министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Вашингтона есть орбитальное вооружение для контроля космического пространства. Он добавил, что Штаты сохраняют готовность к "противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз".