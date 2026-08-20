Гатилов: риск военного конфликта в космосе больше не выглядит гипотетическим

Представитель РФ при ООН: угроза войны в космосе стала реальной Гатилов: риск военного конфликта в космосе больше не выглядит гипотетическим

Москва20 авг Вести.Риск превращения космоса в арену вооруженного противостояния больше не является гипотетическим. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

На фоне общей деградации международно-политической обстановки продолжает ухудшаться и ситуация в области военно-космической безопасности. Риски превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния перестали быть гипотетическими сказал он на заседании Конференции по разоружению

Гатилов также заявил, что действия западных стран могут спровоцировать гонку вооружений в космосе, последствия которой будут разрушительными.

По его словам, некоторые страны Запада и военно-политические блоки в своих документах по космической политике уже называют околоземное пространство еще одной операционной средой, где могут вестись боевые действия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США придется объясняться, если они разместят оружие в космосе.