Ходаренок: без лидерства в космосе невозможно превосходство на Земле и в воздухе Ходаренок заявил о неизбежности появления оружия в космосе

Москва18 сен Вести.Появление оружия в космосе неизбежно, это произойдет рано или поздно. Такую мысль в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” высказал военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

По его словам, никакими договорными нормами вывод оружия в космос остановить не удастся. Этот процесс совершенно объективный.

И дело не в том, что это будет иметь какой-то характер противокосмических комплексов и так далее. Скорее всего, на данном этапе речь пойдет о защите как своих собственных орбитальных группировок, так и возможной нейтрализации группировок противника предположил эксперт

При этом он отметил, что вывести оружие в космос традиционным способом, различного рода противокосмическими комплексами ПРО сегодня крайне неэффективно и очень дорого. По мнению обозревателя пока массированное воздействие на орбитальную группировку космического аппаратов противника в таком формате осуществить невозможно. В то же время он подчеркнул, что без превосходства в космосе невозможно превосходство в воздухе и на земле.

Ранее сообщалось, что США пытаются опередить и Россию, и Китай в развертывании орбитального оружия, ставя задачу нейтрализовать ядерные арсеналы и разведывательные спутники потенциальных противников.

Агентство Bloomberg сообщило, что Вооруженные силы США расширили свой арсенал, включив в него орбитальные системы, которые дополняют уже существующие наземные комплексы, предназначенные для временного подавления работы спутников связи России и Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать позицию о неразмещении любых видов вооружений в космосе и рассчитывает на широкую международную консолидацию в пользу его полной демилитаризации.