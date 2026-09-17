Москва17 сенВести.Вооруженные силы США расширили свой арсенал, включив в него орбитальные системы, которые дополняют уже существующие наземные комплексы, предназначенные для временного подавления работы спутников связи России и Китая. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Раскрытие данных о наличии у США космического оружия породило множество вопросов о его возможностях, однако подробностей пока нет, говорится в публикации.
Агентство отметило, что американские наземные системы способны создавать временные помехи в работе спутников, но не уничтожать их.
Среди таких систем названы Counter Communications System, принятая на вооружение в 2020 году, более компактная мобильная система Meadowlands, которая эксплуатируется с июля 2026 года, а также еще более мобильный комплекс Remote Modular Terminal, развертывание которого завершится в обозримой перспективе, отметили в Bloomberg.
Министр ВВС США Трой Мейнк 14 сентября подтвердил наличие у Соединенных Штатов орбитальных вооружений, предназначенных для контроля космического пространства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что это заявление Мейнка прямо свидетельствует о реализации Вашингтоном планов разместить вооружения в космосе.
Дипломат добавила, что Россия считает необходимым принять практические меры для предотвращения гонки вооружений в космической сфере.