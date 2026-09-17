Bloomberg: орбитальное оружие США будет направлено против России и Китая Bloomberg: орбитальное оружие США – часть арсенала против спутников РФ и КНР

Москва17 сен Вести.Вооруженные силы США расширили свой арсенал, включив в него орбитальные системы, которые дополняют уже существующие наземные комплексы, предназначенные для временного подавления работы спутников связи России и Китая. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Раскрытие данных о наличии у США космического оружия породило множество вопросов о его возможностях, однако подробностей пока нет, говорится в публикации.

Агентство отметило, что американские наземные системы способны создавать временные помехи в работе спутников, но не уничтожать их.

Среди таких систем названы Counter Communications System, принятая на вооружение в 2020 году, более компактная мобильная система Meadowlands, которая эксплуатируется с июля 2026 года, а также еще более мобильный комплекс Remote Modular Terminal, развертывание которого завершится в обозримой перспективе, отметили в Bloomberg.

Министр ВВС США Трой Мейнк 14 сентября подтвердил наличие у Соединенных Штатов орбитальных вооружений, предназначенных для контроля космического пространства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что это заявление Мейнка прямо свидетельствует о реализации Вашингтоном планов разместить вооружения в космосе.

Дипломат добавила, что Россия считает необходимым принять практические меры для предотвращения гонки вооружений в космической сфере.