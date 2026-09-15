Захарова: США готовы игнорировать катастрофу из-за военного конфликта на орбите МИД: США готовы игнорировать катастрофические последствия конфликта в космосе

Москва15 сен Вести.США готовы игнорировать катастрофические последствия вооруженного конфликта на орбите, нужны безотлагательные меры, чтобы предотвратить гонку вооружений в космосе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В понедельник министр ВВС США Трой Мейнк сообщал, что Вашингтон обладает орбитальным вооружением для контроля космического пространства, которое может защитить армию США от враждебных действий противников.

Захарова отметила, что этим заявлением американские официальные лица впервые подтвердили факт обладания оружейным потенциалом космического базирования. По ее словам, это прямо доказывает, что США практически реализуют установку на использование оружия в космосе для боевых операций, чтобы обеспечить свое доминирование.

Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите заявила официальный представитель МИД РФ

Она указала на колоссальные риски из-за этого для социально-экономических процессов на Земле и угрозу перспективам освоения космоса всеми странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее комментировал слова Мейнка, отметив, что Россия продолжит отстаивать позицию о неразмещении любых видов вооружений в космосе и рассчитывает на широкую международную консолидацию в пользу его полной демилитаризации.