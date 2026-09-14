Министр ВВС США: у Вашингтона есть орбитальное оружие для контроля космоса

В США заявили, что Вашингтон обладает орбитальным оружием для контроля космоса Министр ВВС США: у Вашингтона есть орбитальное оружие для контроля космоса

Москва14 сен Вести.Вашингтон обладает орбитальными вооружениями для контроля космического пространства. Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк.

По его словам, американская сторона сохраняет готовность к "противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз".

Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС [США] от враждебных действий противников сказал Мейнк, выступая на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил

При этом подробности об орбитальном вооружении Мейнк не привел.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов 20 августа заявил, что риск превращения космоса в арену вооруженного противостояния больше не является гипотетическим.