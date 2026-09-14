Москва14 сенВести.Вашингтон обладает орбитальными вооружениями для контроля космического пространства. Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк.

По его словам, американская сторона сохраняет готовность к "противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз".

Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС [США] от враждебных действий противников

сказал Мейнк, выступая на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил

При этом подробности об орбитальном вооружении Мейнк не привел.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов 20 августа заявил, что риск превращения космоса в арену вооруженного противостояния больше не является гипотетическим.