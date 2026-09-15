Москва15 сен Вести.США пытаются опередить и Россию, и Китай в развертывании космического оружия, ставя задачу нейтрализовать ядерные арсеналы и разведывательные спутники потенциальных противников. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее министр ВВС США Трой Менк сообщил о размещении американской стороной оружия в космосе.

Объясняя стратегию Соединенных Штатов, эксперт Кнутов процитировал слова 40-го президента США Рональда Рейгана.

На сегодняшний день мы являемся свидетелями того, как американцы практически превращают космос в арену сражения будущего. Более того, в свое время Рейган говорил: "Кто владеет космосом — тот владеет миром". И в этих условиях американцы, конечно, пытаются опередить сейчас и Россию, и Китай, и делают все для того, чтобы развернуть свои вооружения первыми заявил Кнутов

В частности, подтверждением этому является проект многоразового беспилотного космоплана Boeing X-37B, добавил он.

Это летательный аппарат, чем-то напоминающий шаттлы, только небольшой, где-то 5-6 метров в длину. В свое время генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" высказывал такую мысль, что подобный аппарат может нести порядка 5-6 ядерных боеголовок. То есть он может в определенный момент пройти через плотные слои атмосферы, сбросить ядерный заряд на определенный город или район и снова уйти в космос. Поэтому вопрос космических спутников, космических инспекторов, то есть спутников, которые следят за военными аппаратами, определяют реальное назначение того или иного космического аппарата, на сегодняшний день становится определяющим. Естественно, в этих условиях мы данное направление тоже стараемся развивать продолжил эксперт

Кнутов полагает, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) также убедило США, что они могут сделать гонку вооружений в космосе реальной.

Размещение космического оружия для них становится задачей номер один. Тем более что на днях Илон Маск снова рассказал о том, что он мечтает о создании дата-центров. Эти дата-центры будут развернуты в космическом пространстве где-то в 2028-2030 годах. То есть буквально через несколько лет. Это указывает на то, что если дата-центры, на которых практически будет базироваться ИИ, размещаются в космосе, то это автоматически позволит создавать космические группировки под управлением этого ИИ и позволит решать военные задачи пояснил Кнутов

Он также обратил внимание на заявление главы компании Palantir Алекса Карпа.

Карп прямо сказал, что тот, кто вырвется вперед в вопросах ИИ, тот создаст оружие гораздо мощнее и эффективнее, чем ядерное. И это оружие позволит фактически подмять под себя ядерное оружие. Что, собственно говоря, мы и сейчас наблюдаем, когда США разворачивают военные системы в космическом пространстве, тем самым пытаясь нейтрализовать действия ядерных вооружений, межконтинентальных баллистических ракет, разведывательных спутников и таким образом ослепить и обезоружить противника резюмировал военный эксперт

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США готовы игнорировать катастрофу из-за военного конфликта на орбите.