Маск: SpaceX запустит в космос ИИ-суперкомпьютеры от NVIDIA в 2027 году

Маск анонсировал вывод суперкомпьютеров Nvidia на орбиту в 2027 году Маск: SpaceX запустит в космос ИИ-суперкомпьютеры от NVIDIA в 2027 году

Москва14 сен Вести.Американская аэрокосмическая компания SpaceX планирует приступить к доставке на околоземную орбиту специализированных суперкомпьютеров Nvidia для работы с искусственным интеллектом в 2027 году. Об этом глава предприятия Илон Маск написал в социальной сети X.

Бизнесмен выразил уверенность в том, что в следующем году аппараты SpaceX займутся запуском вычислительных комплексов модели Nvidia Vera Rubin NVL72.

Детали предстоящих пусков и технические особенности размещения оборудования в космическом пространстве предприниматель пока не раскрыл.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум об увеличении количества ежегодных космических запусков в Соединенных Штатах до тысячи к 2030 году.