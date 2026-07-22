Москва22 июл Вести.Американская корпорация Northrop Grumman готовится к запуску космического аппарата Mission Robotic Vehicle (MRV), оснащенного двумя роботизированными манипуляторами. Официально система предназначена для коммерческого обслуживания и дозаправки спутников, однако эксперты обращают внимание на ее двойное назначение, позволяющее уничтожать орбитальные объекты противника.

Как сообщает издание The War Zone, запуск MRV запланирован с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал.

В рамках нашего портфеля по обслуживанию спутников мы разработали первый коммерческий роботизированный космический аппарат, способный ремонтировать, перемещать и обслуживать спутники на геосинхронной орбите с помощью двух роботизированных манипуляторов заявила генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден

При этом компания уклонилась от ответа на вопрос о возможности создания ударной версии аппарата, оставив это на усмотрение правительства США.

В Пентагоне не скрывают, что рассматривают роботизированные манипуляторы как технологию двойного назначения. С их помощью можно повреждать оптику и солнечные панели вражеских спутников или уводить их с орбиты для последующего уничтожения в атмосфере. Ранее глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг уже призывал разместить вооружения в космическом пространстве.