SpaceX за $100 млрд построит стартовый комплекс для запуска ракет в Луизиане

Илон Маск вложит $100 млрд в новый космодром на острове Пекан SpaceX за $100 млрд построит стартовый комплекс для запуска ракет в Луизиане

Москва26 авг Вести.Новый космодром собирается возвести на юге Луизианы американская компания SpaceX. Это будет крупнейший ракетный стартовый комплекс компании, в который она планирует инвестировать $100 млрд.

Космодром Starbase Louisiana расположится на острове Пекан. Площадь нового космопорта площадью 125 тысяч акров (50,6 тысячи гектаров). Строительство космодрома стартует в 2027 году, анонсируется в пресс-релизе компании миллиардера Илона Маска.

Первый запуск Starship запланирован на 2029 год говорится в пресс-релизе SpaceX

Starbase Louisiana станет четвертым космодромом для SpaceX на территории США. Планируется, что с новой стартовой площадки будет ежегодно запускаться более тысячи ракет.

Сейчас в США осуществляется порядка двух сотен космических запусков в год. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об увеличении количества ежегодных космических запусков в Соединенных Штатах до тысячи к 2030 году. Возможности нового космодрома Маска с запасом перекрывает этот объем пусков.

Маск ранее заявил, что его компания способна начать строительство первых городов на Луне через 10 лет, а на Марсе – через два десятилетия.