Москва12 июл Вести.Очередной испытательный полет космического корабля Starship запланирован на ночь с четверга на пятницу по московскому времени.

Об этом сообщила основанная американским предпринимателем Илоном Маском компания SpaceX.

Тринадцатый испытательный полет Starship запланирован на четверг, 16 июля​​​. Стартовое окно продолжительностью девяносто минут откроется 17.45 по центральному времени США (01.45 пятницы – прим. ред.) сказано в заявлении компании, размещенном в соцсети X

Ожидается, что полет продлится примерно 1 час. В рамках миссии компания планирует вывести на орбиту 20 спутников системы связи V3 Starlink. Шесть из них будут мониторить состояние теплозащитного экрана корабля.

Предыдущий испытательный запуск Starship прошел в середине мая 2026 года. Тогда в полет отправили прототип S39, представляющий третье поколение ракет SpaceX. Корабль взорвался после приводнения.

Позднее в SpaceX заявили, что специалисты внесли необходимые изменения в программное обеспечение и устранили проблемы, выявленные в ходе 12-го полета.

Starship S39 — первая космическая ракета третьего поколения V3 ракет SpaceX. Это самая большая ракета в истории. Высота ракеты составляет 124 метра, тяга двигателей достигает почти 8 тысяч тонн.