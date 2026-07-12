Москва12 июлВести.Очередной испытательный полет космического корабля Starship запланирован на ночь с четверга на пятницу по московскому времени.
Об этом сообщила основанная американским предпринимателем Илоном Маском компания SpaceX.
Тринадцатый испытательный полет Starship запланирован на четверг, 16 июля. Стартовое окно продолжительностью девяносто минут откроется 17.45 по центральному времени США (01.45 пятницы – прим. ред.)сказано в заявлении компании, размещенном в соцсети X
Ожидается, что полет продлится примерно 1 час. В рамках миссии компания планирует вывести на орбиту 20 спутников системы связи V3 Starlink. Шесть из них будут мониторить состояние теплозащитного экрана корабля.
Предыдущий испытательный запуск Starship прошел в середине мая 2026 года. Тогда в полет отправили прототип S39, представляющий третье поколение ракет SpaceX. Корабль взорвался после приводнения.
Позднее в SpaceX заявили, что специалисты внесли необходимые изменения в программное обеспечение и устранили проблемы, выявленные в ходе 12-го полета.
Starship S39 — первая космическая ракета третьего поколения V3 ракет SpaceX. Это самая большая ракета в истории. Высота ракеты составляет 124 метра, тяга двигателей достигает почти 8 тысяч тонн.