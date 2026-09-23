Москва23 сен Вести.Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, поскольку он не соответствует сложившимся в современном мире реалиям.

Такое заявление в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделала глава кабинета министров Японии Санаэ Такаити, передает ТАСС.

Необходимость срочной реформы Совета Безопасности ООН - это важнейший вопрос подчеркнула премьер

По ее мнению, в первую очередь необходимо увеличить количество стран-членов совета, который отражает реалии на момент 1945 года.

Кроме того, Такаити выступила за то, чтобы из устава организации был исключен термин "вражеские государства", как было решено на саммите ООН в 2005 году.

В соответствии с той резолюцией эти упоминания должны быть удалены считает политик

Как известно, устав ООН находится в центре мирового порядка после Второй мировой войны. Статьи 53, 107 и 77 документа часто называют "Положениями о вражеском государстве". Это специальные положения были приняты для предотвращения повторения агрессии со стороны стран фашистской оси во Второй мировой войне, включая Японию.