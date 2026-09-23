Термин "вражеские государства" нужно убрать из Устава ООН, напомнили в Японии Премьер Японии призвала убрать из Устава ООН термин "вражские государства"

Москва23 сен Вести.Термин "вражеские государства" должен быть убран из Устава ООН, заявила на выступлении на 81-й сессии ГА ООН премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Она напомнила о принятой в 2005 г. по итогам Всемирного саммита ООН резолюции о решимости убрать упоминания о "вражеских государствах" из Устава ООН.

В соответствии с той резолюцией эти упоминания должны быть удалены заявила Такаити

Как подчеркнула премьер Японии, страна гордится внесенным страной за последние 70 лет вкладом в дело ООН.

Термин "вражеское государство" в Уставе ООН упоминается в 53-й статье. В соответствии с формулировкой под ним подразумевается любое государство, являвшееся в течение Второй мировой войны врагом любого из государств, подписавших Устав.