Москва23 сенВести.Термин "вражеские государства" должен быть убран из Устава ООН, заявила на выступлении на 81-й сессии ГА ООН премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
Она напомнила о принятой в 2005 г. по итогам Всемирного саммита ООН резолюции о решимости убрать упоминания о "вражеских государствах" из Устава ООН.
В соответствии с той резолюцией эти упоминания должны быть удаленызаявила Такаити
Как подчеркнула премьер Японии, страна гордится внесенным страной за последние 70 лет вкладом в дело ООН.
Термин "вражеское государство" в Уставе ООН упоминается в 53-й статье. В соответствии с формулировкой под ним подразумевается любое государство, являвшееся в течение Второй мировой войны врагом любого из государств, подписавших Устав.