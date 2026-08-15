Премьер Японии Такаити не упомянула раскаяние за войну в годовщину капитуляции

Такаити не выразила раскаяния за войну в годовщину капитуляции Японии Премьер Японии Такаити не упомянула раскаяние за войну в годовщину капитуляции

Москва15 авг Вести.Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в выступлении на церемонии памяти погибших по случаю 81-й годовщины объявления о капитуляции страны не упомянула о раскаянии за агрессию Токио во время Второй мировой войны.

При этом Такаити подчеркнула необходимость не допустить повторения военной трагедии и заявила о стремлении Японии способствовать миру и процветанию.

Мы не дадим больше повторить трагедию войны сказала Такаити

Премьер также заявила, что Япония продолжит развиваться как миролюбивая страна и вносить вклад в обеспечение мира и процветания. При этом она, в отличие от некоторых своих предшественников, не стала говорить о раскаянии за страдания, причиненные другим народам в результате войны.

После минуты молчания выступил император Нарухито. Он призвал рассказывать будущим поколениям о трудностях военного и послевоенного времени, отметил, что Япония "глубоко раскаивается", и выразил надежду на то, что ужасы войны больше никогда не повторятся.

Ранее сообщалось, что Такаити и генсек ООН Антониу Гутерриш на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки, не указали, что именно США были страной, сбросившей бомбу на город.