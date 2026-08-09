Москва9 авг Вести.Российские дипломаты участвуют в траурных мероприятиях в Японии, где сегодня вспоминают погибших в результате атомной бомбардировки города Нагасаки. Российская сторона поддерживает стремление властей Нагасаки не политизировать траурную церемонию, сохраняя ее главный смысл - обеспечение мира во всем мире, сообщил в интервью ИС "Вести" посол РФ в Токио Николай Ноздрев.

По словам посла, российские дипломаты всегда охотно участвуют в этом мероприятии.

Нас привлекает в той церемонии, которая проводится в Нагасаки, в позиции властей города Нагасаки, то, что они стараются не политизировать это мероприятие, а сохранять именно этот изначально важный смысл - обеспечение мира во всем мире. Понятно, что где-то, может быть, те лозунги, те предложения, которые они выдвигают, не соответствуют современному очень сложному состоянию международных отношений. Но желание жителей - оно абсолютно благородное, и, естественно, мы стараемся это максимально поддерживать, участвуя в этом мероприятии заявил посол

Накануне прошли памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии в Хиросиме. Участница церемонии Киоко Ямасита рассказала ИС "Вести" о трагической судьбе своего мужа — жертвы тех событий.

6 и 9 августа 1945 года Соединенные Штаты подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. В целом число погибших от этих действий оценивается свыше чем в 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.